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Критическое мышление у детей: как его развивать с раннего возраста

Ребенок задает миллион вопросов в день: «Почему небо голубое?», «А если мы будем жить на Луне?», «Почему надо делиться?» Эти вопросы — первые шаги к развитию критического мышления, навыка, который поможет ребенку анализировать информацию и не поддаваться манипуляциям.

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