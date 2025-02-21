Критическое мышление у детей: как его развивать с раннего возраста

Ребенок задает миллион вопросов в день: «Почему небо голубое?», «А если мы будем жить на Луне?», «Почему надо делиться?» Эти вопросы — первые шаги к развитию критического мышления, навыка, который поможет ребенку анализировать информацию и не поддаваться манипуляциям.
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