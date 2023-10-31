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Закон, порядок, государство

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В Самарской области ветеран службы участковых уполномоченных полиции, действующий сотрудник и общественники встретились со студентами колледжа

В Самарской области ветеран службы участковых уполномоченных полиции, действующий сотрудник и общественники встретились со студентами колледжа

В рамках профориентационной работы с подрастающим поколением сотрудники УМВД России по г. Тольятти вместе с представителями Общественного совета при Управлении провели для студентов колледжа увлекательную встречу.

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