KP.RU: любимый кефир Путина раскупили за сутки. Какие продукты есть на столе президента

Покупатели проявили интерес к продуктам, которые предпочитает Владимир Путин.После показа в эфире федеральных каналов продуктов, которые были на кухне у Владимира Путина во время ночного визита к нему журналистов, в магазинах начался ажиотаж.
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