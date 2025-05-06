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Царьград

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KP.RU: любимый кефир Путина раскупили за сутки. Какие продукты есть на столе президента

KP.RU: любимый кефир Путина раскупили за сутки. Какие продукты есть на столе президента

Покупатели проявили интерес к продуктам, которые предпочитает Владимир Путин.После показа в эфире федеральных каналов продуктов, которые были на кухне у Владимира Путина во время ночного визита к нему журналистов, в магазинах начался ажиотаж.

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