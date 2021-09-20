Агент Гурцкая рассказал, как Каррера отреагировал на поражение "Спартака" от ЦСКА

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире Youtube-канал "Коммент.Шоу" рассказал, как бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера отреагировал на поражение красно-белых в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (0:1).