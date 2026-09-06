Житель Калужской области стал фигурантом уголовного дела за оскорбления сотрудников правоохранительных органов в сети Интернет

Оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России задержали 17-летнего жителя Кировского муниципального округа, подозреваемого в возбуждении ненависти либо вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов.