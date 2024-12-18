Сальдо заявил о невозможности размена Донбасса и Новороссии

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 18 декабря заявил, что «обмен» территории Донбасса и Новороссии на членство Украины в НАТО не может являться условием для мирных переговоров с Россией, так как эти земли никогда не принадлежали Киеву.
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