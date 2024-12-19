«К нам стекаются все болезни, с которыми может столкнуться ребенок»: городская клиническая больница № 5 имени Филатова отмечает 190-летие

«Императорская Николаевская детская больница» была открыта в Санкт-Петербурге в 1834 году по Указу императора Николая I О нынешнем дне ее правопреемницы – Филатовской больницы – рассказывает главный врач Людмила Исанкина.
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