В Красноярске мужчина ограбил товарища и попал под поезд

Сибиряк угрозами заставил приятеля отдать два телефона и деньги, а затем попытался сбежать.В субботу, 11 ноября, на участке железной дороги в платформы Шинная в Красноярске под колёсами поезда получил травмы 34-летний местный житель.
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