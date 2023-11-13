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В Красноярске мужчина ограбил товарища и попал под поезд

В Красноярске мужчина ограбил товарища и попал под поезд

Сибиряк угрозами заставил приятеля отдать два телефона и деньги, а затем попытался сбежать.В субботу, 11 ноября, на участке железной дороги в платформы Шинная в Красноярске под колёсами поезда получил травмы 34-летний местный житель.

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