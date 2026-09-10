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ИА Регнум

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Сервис «VK Реклама» увеличил поддержку малого и среднего бизнеса на 77%

Сервис «VK Реклама» увеличил поддержку малого и среднего бизнеса на 77%

Предприниматели малого и среднего бизнеса в первом полугодии этого года получили через сервис «VK Реклама» почти 1 млрд бонусных рублей на продвижение товаров, услуг и своего дела, что на 77% больше показателя за аналогичный период 2025 года.

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