Сервис «VK Реклама» увеличил поддержку малого и среднего бизнеса на 77%

Предприниматели малого и среднего бизнеса в первом полугодии этого года получили через сервис «VK Реклама» почти 1 млрд бонусных рублей на продвижение товаров, услуг и своего дела, что на 77% больше показателя за аналогичный период 2025 года.
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