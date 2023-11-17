Невидимы для ВСУ: российские военные спрятали свои позиции под землей

Российские военные на передовой в ДНР построили непреодолимую линию обороны. Сотни метров траншей теперь надёжно защищают наших бойцов от беспилотников, сообщил корреспондент "Известий" Александр Сафиулин.
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