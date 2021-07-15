Зарубежная пресса

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  • Борис Виленский
    Пусть купят у нас колючую проволоку, можем даже оптом 10 вагонов. Должно на всех хватить.У Литвы закончила...
  • Greycockroach 1
    Да немчура она, замоскированная под русское имя.. Там кроме хайля давно ничего не взять.У Литвы закончила...
  • Борис Осипов
    У Литвы закончила...

Вна потребовали компенсацию за "Турецкий поток"

Вна потребовали компенсацию за "Турецкий поток"

 Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о "компенсации" убытков из-за "Турецкого потока" и потери "южного" газового транзита, об этом заявила в своей статье для "Укринформа" директор киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук.

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Влад Владимиров
А, вот, интересно, сами то хохлы на это что смогут России там дать в ответ? Увы, это удел всех марионеток. И тех, у кого довольно низкий интеллект.)))
Vladimir Lioubimcev
Украине не нужно было КРАСТЬ ГАЗ, который предназначался для Евросоюза. Кто же будет связываться с откровенными ворами? А теперь простые украинцы будут замерзать зимой из-за этих ворюг, кто владеет ГТС. Они же и воровали. Вот истинная причина того, что Россия решила больше не транспортировать газ через территорию Украины. Пусть украинцы разбираются со своими жабами.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Как все печально, стать плечевой проституткой для всей продвинутой "ЕВРОПЫ", но вообще то кто то должен отсасывать транзит:-))) Мда как были проститутками такими и остались... Только мелкого пошива... На задворках ЕС...
Vasja Chabibulin
Халява кончилась, бандерлоги.
Александр Иванов
Поразительно, какой подбор Мудаков в верхуке в БандероПиндосии, явно таи как будто собрали всю эту публику со всего СССР!!
Pciha Ivanova
Вот пусть хохлы у Европы компенсаций и требуют! :-)
АНГЕЛ АНГЕЛ
А по чему бы и нет... Все вопросы к своему другу и союзнику Эрдогану... Он по полной программе все выполнит для клоуна...

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