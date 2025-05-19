В Британии оценили мирные переговоры по украинскому урегулированию.Мирные переговоры по Украине светят стране настоящим "расчленением" между русским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.
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