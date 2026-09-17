Французский министр Аддад: не США решать, каким курсом двигаться Евросоюзу

Французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад резко ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести против Евросоюза высокие пошлины или прекратить торговлю по ряду направлений, если Канаде будет предоставлен статус ассоциированного члена ЕС.
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