Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +13°, дождь• Севастополь: +15°, дождь• Ялта: +15°, дождь• Алушта: +16°, дождь• Евпатория: +16°, дождь• Саки: +15°, дождь• Бахчисарай: +14°, дождь• Джанкой: +16°, дождь• Судак: +17°, дождь• Феодосия: +17°, дождь• Керчь: +1.
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