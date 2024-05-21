Сразу два природных пожара ликвидировали в Приморье в прошедшие сутки

Два природных пожара ликвидировали огнеборцы в Приморском края за прошедшие сутки. На территоррии одного из муниципальных округов продолжает действовать особой противопожарный режим, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Правительства Приморского края.
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