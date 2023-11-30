Сколько еще пакетов есть у Запада против России?

Владимир Соловьев АВТОР К САНКЦИОННОМУ ПИНКУ РОССИИ ДОБАВИЛ СВОЙ, ЧТО БЫ РОССИЯ ЕЩЁ УСЕРДНЕЕ ЗАШЕВЕЛИЛАСЬ И ЗАРАБОТАЛА ЕЁ ЭКОНОМИКА, И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. А ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ,ЧТО БЫ СПАСТИ СТРАНУ И СЕБЯ?! ГЛЯДЯ НА ДЕПУТАТОВ ВИДИМ, ИХ ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО СВОЁ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В 800 т.р В МЕСЯЦ И НЕ ТОЛЬКО ИХ, ЧИНОВНИКОВ И ОЛИГАРХОВ, ТО ЖЕ! А ЗАПАД, ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НЕ СПИТ. ЖЕЛАЕТ НАМ СМЕРТИ И НАМЕРЕН ОСУЩЕСТВИТЬ ЗАДУМАННОЕ. НО ГОСПОДЬ, ПОКА, НЕПОСТИЖИМЫМ ОБРАЗОМ, ЗЛО ПРЕВРАЩАЕТ В ДОБРО, НО ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЕГО ПРОСЯТ ОБ ЭТОМ. А МЫ ВСЕ И ВСЕГДА ЕГО ОБ ЭТОМ ПРОСИМ И СВОЙ ПОХОД К СПАСЕНИЮ РОДИНЫ МЕНЯЕМ?!

Владислав Владислав Пакетиков у Гейропы много. Мозгов у Гейропы нет. Как и уавтора статьи, цитирую: "Там просто постепенно устраняют зависимость от нас и во многом уже преуспели. Поэтому разговоры, что санкции не работают, становятся абсолютно неверными". В Гейропе НЕ БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАЗОМ, НЕФТЬЮ, ИМ БЕЗ НАДОБНОСТИ МЕТАЛЛ ? Бред полный в выводе автора.