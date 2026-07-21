Одной категории россиян захотели сделать скидки на все услуги ЖКХ

Неработающим пенсионерам нужно сделать скидки на все услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). С предложением льготы для одной категории россиян выступил замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб, его слова передает РИА Новости.
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