Одной категории россиян захотели сделать скидки на все услуги ЖКХ

Неработающим пенсионерам нужно сделать скидки на все услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). С предложением льготы для одной категории россиян выступил замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб, его слова передает РИА Новости.