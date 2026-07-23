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Журнал «Профиль»

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Marvel выстраивает дорожную карту на десятилетия: у Файги готов план до 2042 года

Marvel выстраивает дорожную карту на десятилетия: у Файги готов план до 2042 года

Ставка Marvel на "длинную дистанцию" становится все очевиднее. Во время пресс-тура в Шанхае глава студии Кевин Файги рассказал, что внутри компании уже выстроена масштабная дорожная карта: десятки проектов, логистика релизов и крупные сюжетные арки согласованы на годы вперед.

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