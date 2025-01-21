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Что такое кремлевская диета и как она стала самой популярной в Советском Союзе

Что такое кремлевская диета и как она стала самой популярной в Советском Союзе

Что такое кремлевская диета и как она стала самой популярной в Советском Союзе Алёна Юрьева Кремлевская диета — это уникальная система питания, которая в свое время завоевала огромную популярность благодаря своей простоте и высокой эффективности.

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