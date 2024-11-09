Ко Дню матери в Доме Коммерческого собрания пройдёт детский джазовый концерт

Музейный комплекс приглашает на концерт в рамках культурно-образовательного проекта «Дети. Музыка. Жизнь»В программе — джазовые стандарты и популярные мелодии в исполнении молодёжного эстрадно-джазового оркестра под управлением Николая Клишина и участников проекта «Дети.
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