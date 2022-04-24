Березуцкий об Эджуке: «Соглашусь, что скис в последнее время. Но с «Динамо» он действовал с большим рвением»

Алексей Березуцкий оценил игру Чидеры Эджуке в последних матчах ЦСКА. Нигериец принес армейцам победу над «Динамо» в игре 26-го тура РПЛ (1:0).

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