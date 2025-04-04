Мужик поседел от ужаса. Странная рыбо-птица и жуткий кабан

Эта история произошла во время осенней охоты несколько лет назад. Мы с другом отправились в Конаково Тверской области в надежде поохотиться на уток в бескрайних водах Волги Добравшись до базы, мы сели ужинать с рейнджерами.
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