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Мужик поседел от ужаса. Странная рыбо-птица и жуткий кабан

Мужик поседел от ужаса. Странная рыбо-птица и жуткий кабан

﻿﻿Эта история произошла во время осенней охоты несколько лет назад. Мы с другом отправились в Конаково Тверской области в надежде поохотиться на уток в бескрайних водах Волги Добравшись до базы, мы сели ужинать с рейнджерами.

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