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Попова об изменении определения дуэта на «фигуриста А и фигуриста Б»: «У танца нет гендера, как и у искусства»

Хореограф Бетина Попова прокомментировала новость о том, что Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б».

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