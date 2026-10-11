Минобороны: в течение ночи силы ПВО сбили 479 БПЛА

Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи ликвидировали 479 беспилотников над территорией России.
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