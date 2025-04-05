Александр Овечкин во всей красе: сделал дубль, забив 894 гол и сравнялся с Гретцки Ольга БезродняяВ недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Чикаго» произошло событие значимости, равного развязкам Кубка Стэнли.
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