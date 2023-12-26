Житель Татарстана пытался незаконно провезти когти и клыки пантеры из ОАЭ

В аэропорту поймали жителя Татарстана, пытавшегося незаконно провезти когти и клыки пантеры. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов Предприниматель из Татарстана пытался незаконно перевезти ценные предметы на территорию России из Объединенных Арабских Эмиратов.
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