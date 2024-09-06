Интервью с Джеффом Безосом ч.2. Стартовый комплекс New Glenn

Недавно вышла вторая часть эксклюзивного интервью с основателем Blue Origin Джеффом Безосом. В первой части Джефф демонстрирует Тиму Додду (Daily Astronaut) завод по производству многоразовых ракет-носителей в Нью-Гленне.
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