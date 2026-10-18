Историческое здание мэрии французского Лиможа, построенное в XIX веке, было значительно разрушено после поджога в ходе массовых беспорядков.
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