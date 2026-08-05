Создатели фильма «Я приду» планируют установить рекорд России

В кинотеатре «Октябрь» в Москве 3 октября создатели фильма «Я приду» соберут на предпремьерном показе полторы тысяч бабушек и дедушек в коллаборации с Правительством Москвы и проектом «Московское долголетие».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии