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Татар-информ

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Создатели фильма «Я приду» планируют установить рекорд России

Создатели фильма «Я приду» планируют установить рекорд России

В кинотеатре «Октябрь» в Москве 3 октября создатели фильма «Я приду» соберут на предпремьерном показе полторы тысяч бабушек и дедушек в коллаборации с Правительством Москвы и проектом «Московское долголетие».

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