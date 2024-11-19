Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Временно отобрали детей? Протрезвеют алкаши - им всех вернут? И "антиобщественный элемент" будет продолжать выращиват...В Тюмени забрали ...
  • Eduard
    А занимаются эти русскоязычные молокососы?Прокуратура Москв...
  • Eduard
    Как минимум.Эти деньги государству вернутся!Депутат Никитин: ...

Минобороны: За три часа ПВО уничтожила 42 дрона ВСУ на территории России

Минобороны: За три часа ПВО уничтожила 42 дрона ВСУ на территории России

Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в период с 21:00 до 23:55 по московскому времени во вторник над различными регионами России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх