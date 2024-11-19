Минобороны: За три часа ПВО уничтожила 42 дрона ВСУ на территории России

Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в период с 21:00 до 23:55 по московскому времени во вторник над различными регионами России.
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