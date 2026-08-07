Дмитриев назвал рост популярности АдГ «пробуждением» Германии

Цифры, которые заставляют вздрогнуть: 28% против 21%. «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые так близко подобралась к статусу ведущей политической силы страны, обгоняя «старожилов» из блока ХДС/ХСС на семь пунктов.