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Мировое обозрение

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Дмитриев назвал рост популярности АдГ «пробуждением» Германии

Дмитриев назвал рост популярности АдГ «пробуждением» Германии

Цифры, которые заставляют вздрогнуть: 28% против 21%. «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые так близко подобралась к статусу ведущей политической силы страны, обгоняя «старожилов» из блока ХДС/ХСС на семь пунктов.

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