Crude Oil Futures (MCX) | Intraday Structure | October 21, 2026 Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! ChartPathik Crude Oil Futures (MCX) | Intraday Structure | October 21, 2026 CRUDEOIL1! Crude Oil is trading around 9,302, hovering directly against the 9,311 Zero Line.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым