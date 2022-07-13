ЖЕСТКАЯ ЗАЧИСТКА Приволья. Боевая работа спецназа Ахмат из русских добровольцев (30 минут видео)

Лисичанское направление , самая передовая. Переправу через Северский Донец на простой резиновой лодке делает рыбак в каске! Утром по нему были прилеты мин, буквально в 10 метрах от лодки - где-то рядом с переправой сидит ВСУшный арткорректировщик, его еще не нашли, но ищут.