ЖЕСТКАЯ ЗАЧИСТКА Приволья. Боевая работа спецназа Ахмат из русских добровольцев (30 минут видео)

Лисичанское направление , самая передовая. Переправу через Северский Донец на простой резиновой лодке делает рыбак в каске! Утром по нему были прилеты мин, буквально в 10 метрах от лодки - где-то рядом с переправой сидит ВСУшный арткорректировщик, его еще не нашли, но ищут.
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