Экс-завод Mercedes в Подмосковье выпустил тестовую партию автомобилей

В конце 2023 года на бывшем заводе Mercedes-Benz, расположенном в Есипово в Московской области, в тестовом режиме выпустили партию автомобилей, производство машин на предприятии планируется возобновить в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии