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Экс-завод Mercedes в Подмосковье выпустил тестовую партию автомобилей

Экс-завод Mercedes в Подмосковье выпустил тестовую партию автомобилей

В конце 2023 года на бывшем заводе Mercedes-Benz, расположенном в Есипово в Московской области, в тестовом режиме выпустили партию автомобилей, производство машин на предприятии планируется возобновить в 2024 году.

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