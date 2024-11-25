“Игрокон” вернется в 2025 году с еще большим масштабом — стартовала продажа би...

“Игрокон” вернется в 2025 году с еще большим масштабом — стартовала продажа билетов на фестиваль по играм и развлечениямЛюбители настольных игр, геймеры, поклонники комиксов, книг и фанаты аниме смогут посетить масштабную игротеку, фан-зоны по разным направлениям гик-культуры и новое для фестиваля видеоигровое пространство.