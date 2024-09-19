Ученые определили, как стандартные дозы витамина D влияют на рак кишечника Исследование, проведенное учеными, ставит под сомнение эффективность высоких доз витамина D в лечении метастатического колоректального рака.
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