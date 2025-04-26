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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет на выезде с «Шаньдун Тайшань» в 14:35. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире

Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский. Начало матча в 14:35 по московскому времени.

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