Вице-спикер парламента Узбекистана попросил МИД России не вмешиваться в дела страны

Заявление поступило после требования оценить инцидент с русскоговорящим школьником в Ташкенте.Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадыров порекомендовал Министерству иностранных дел России сосредоточиться на своих делах после требований представителя ведомства Марии Захаровой оценить инцидент с русскоговорящим школьником в Ташкенте.