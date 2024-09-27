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Царьград

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Вице-спикер парламента Узбекистана попросил МИД России не вмешиваться в дела страны

Вице-спикер парламента Узбекистана попросил МИД России не вмешиваться в дела страны

Заявление поступило после требования оценить инцидент с русскоговорящим школьником в Ташкенте.Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадыров порекомендовал Министерству иностранных дел России сосредоточиться на своих делах после требований представителя ведомства Марии Захаровой оценить инцидент с русскоговорящим школьником в Ташкенте.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Аналогичное отношение к узбекам будет в России! И пусть не вмешиваются тогда в наши дела!!!!
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