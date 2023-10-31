В Новосибирской области монахиня стала символом храма

В 2016-м о её судьбе и пути к храму писали «Черепановские вести» (материал «Ухожу в монастырь!») «17 апреля 2008-го из своей квартиры в центре Черепаново вышла старушка, каких вокруг, кажется, тысячи! Седые волосы уложены в «шишечку», скромная одежда, простое лицо… Её звали Галина Ивановна Проханова.