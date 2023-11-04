Медали школьникам выдадут по новым правилам

Минпросвещения обновило порядок получения золотой медали «За особые успехи в учении». Для получения награды у выпускника должны быть все пятерки и 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и дополнительному предмету.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии