Анчелотти побил рекорд Фергюсона по победам в Лиге чемпионов

Итальянский наставник «Реала» первым среди тренеров выиграл 116 матчей в главном еврокубке. По данным Mister Chip, вчерашняя победа над «Брагой» со счетом 3:0 стала для Анчелотти 116-й в ЛЧ, и он превзошел прежний рекорд шотландца Алекса Фергюсона.