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Тульские новости

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Лев Спанопуло из Донского стал восьмым на первенстве мира в Аргентине

Лев Спанопуло из Донского стал восьмым на первенстве мира в Аргентине

Лев Спанопуло из Донского занял восьмое место на дистанции 3 километра, уступив победителю 6,7 секунды.

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