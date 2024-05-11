OpenAI запустит свой поисковик для конкуренции с Google. На базе ChatGPT

Компания OpenAI разрабатывает собственную поисковую систему на основе искусственного интеллекта с цитированием источников в результатах поискаБудущая поисковая система от OpenAI будет работать на базе ChatGPT — пользователи смогут формулировать запросы к чат-боту и получать развернутые и обоснованные ответы, опирающиеся на информацию из интернета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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