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Аргументы и Факты

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Лариса Долина ответила хейтерам после призыва уйти со сцены

Лариса Долина ответила хейтерам после призыва уйти со сцены

Народная артистка России, певица Лариса Долина ответила хейтерам на призывы уйти со сцены из-за возраста, пишет «Лента.

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