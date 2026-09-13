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Monero прибавил 32% за три недели и нацелился на $571

Monero прибавил 32% за три недели и нацелился на $571

Monero продолжает стремительный рост: за последние три недели XMR подорожал примерно на 32%, а за прошедшие сутки прибавил еще 7,68%.

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