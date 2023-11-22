Руководитель киевского режима Владимир Зеленский указал на тот факт, что он готов к тому, чтобы провести с бывшим лидером Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом обсуждение его задумок об остановке бушующего на территории государства противостояние.
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