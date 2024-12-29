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Минтруд анонсировал индексацию страховых пенсий до уровня фактической инфляции

Минтруд анонсировал индексацию страховых пенсий до уровня фактической инфляции

Минтруд анонсировал индексацию страховых пенсий до уровня фактической инфляции в феврале 2024 года В феврале следующего года страховые пенсии в России будут проиндексированы до уровня фактической инфляции, сообщило Министерство труда и социальной защиты.

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