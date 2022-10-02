«Газпром» подает топливо через Украину в объеме 41,7 млн кубометров

wikimedia.org | Boevaya mashina / CC BY-SA 4.0 Компания «Газпром» подает газ для транзита в ЕС через Украину на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в подтвержденном украинской стороной объеме, который составляет 41,7 млн «кубов» на 2 октября.