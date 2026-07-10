Владелец затопленной галереи Омельченко намерен судиться с коммунальщиками

Ваш браузер не поддерживает видео. "112" В Москве затопило частную галерею Омельченко. Ночью в арт-пространстве вместо выставки открылся настоящий водопад – под водой оказались сотни работ, в том числе картины российских звезд.
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