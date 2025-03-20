В Смоленске приняли олимпийскую чемпионку Светлану Хоркину (видео)

Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина сегодня встретилась со смоленской молодежью. Она приехала в Смоленск, чтобы провести мастер-класс по спортивной гимнастике, а также в свободной беседе ответить на вопросы подростков.
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